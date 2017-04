Colunista traz lançamento do livro “O Escravo Herói” de Marcelo Nascimento em edição do CSul deste final de semana

O maravilhoso trabalho realizado pelo historiador e cineasta Marcelo Nascimento, é tema da coluna da Mulher assinada por Dione Fonseca.

Marcelo que lançou a biografia do nosso querido Santo Padre Victor em 22 de dezembro de 2016, na Câmara Municipal de Varginha, continua neste a lança-lo em eventos em Varginha. No dia 17 de março houve a segunda noite de autógrafos no Via Café Garden Shopping, com grande presença de amigos.

Marcelo está nos brindando como uma obra impar sobre Francisco de Paula Victor, conhecido em todo o Brasil apenas como Padre Victor. O livro trás toda a história do beato antes mesmo dele nascer até a sua beatificação em 2015. Cheio de fotos e com capítulos de leitura fácil em uma linguagem simples,à obra por sinal tão bem costurada em seu enredo nos conduz ao valor e a forte história do que foi nosso querido Santo Mineiro.

Todos que adquiriram a obra, estão encantadas com o Escravo Herói. “Marcelo Nascimento foi muito feliz em dar a Padre Victor uma biografia a sua altura”,disse o Dr. Francisco de Paula Victor Pereira, renomado psiquiatra de Varginha e que foi coroinha nos anos 30 na antiga igreja de Três Pontas construída por Padre Victor em 1864 e leva o nome do santo, uma homenagem a santo feita por seus pais.“Marcelo escreveu um livro de grande humildade para falar de um homem que só foi humildade. Quem comprar este livro de mais de 260 páginas com certeza conhecerá muito bem o que foi Padre Victor, finalizou o médico.

A partir de maio mais de 15 cidades receberão noites de autógrafos pela região, entre elas Campanha, onde nasceu Padre Victor, Três Pontas onde o beato viveu a sua santidade por 53 anos. Além de Elói Mendes, Paraguaçu, Nepomuceno, Boa Esperança, Ilicínea, Poços de Caldas, Alfenas, Campos Gerais, Mariana, Coqueiral, Monsenhor Paulo, Três Corações, Carmo da cachoeira, Campo do Meio, Guapé, Campo Belo e Lavras, Etc.

A grande novidade é que Marcelo está finalizando um documentário de mais de uma hora trazendo imagens antigas sobre a devoção a Padre Victor, imagens da beatificação, especialistas falando sobre Padre Victor, além de reconstituir algumas cenas da vida do escravo que foi um grande herói ao querer ser padre.

Marcelo Nascimento já provou seu talento e tem uma personalidade daqueles que fazem acontecer. Que Padre Victor interceda a Deus em suas necessidades.

Viva Padre Victor!!!