Coleta Seletiva passa a ser realizada em todos os bairros

A partir do dia 8 de agosto de 2018, todos os bairros de Varginha passarão a contar com a Coleta Seletiva. A população começou a receber nesta quinta-feira uma mala direta comunicando as alterações na coleta.

Observações: Em dias de Coleta Seletiva não serão recolhidos lixos orgânicos. Em dias de Coleta Orgânica não serão recolhidos lixos recicláveis. Saiba a diferença entre os tipos de lixo: Lixo orgânico: é aquele lixo composto por restos de alimentos, cascas de frutas, embalagens muito sujas entre outras. São os considerados lixos úmidos. Lixo Reciclável: papéis, plásticos, metais e vidros. São os considerados lixos secos. Fonte: Varginha Online / Fotos: Prefeitura de Varginha