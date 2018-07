Colabore! Bebê de Varginha precisa passar por cirurgia

Uma menina de 5 meses, de Varginha, necessita de ajuda para uma cirurgia para retirada de um dos rins. Isadora Paschoal Vallim vive com os pais e mais três irmão em Varginha. O valor inicial da cirurgia é em torno de R$ 30 mil.

Para colaborar entre no site:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vamos-ajudar-a-isadora

História

Isadora nasceu com um problema e com apenas cinco meses de vida, precisará fazer uma cirurgia para retirada de um dos rins, em um hospital particular, já que pelo SUS demoraria até um ano.

De acordo com os médicos, a criança precisa realizar esta cirurgia em até três meses, por isso precisa da ajuda de todos para custear as despesas com passagens, cirurgia, exames, pré-cirurgia e estadia.

Redação CSul – Iago Almeida