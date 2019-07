CMI/Secovi-MG promove congresso regional em Varginha

A CMI/Secovi-MG representa, na maior parte do Estado de Minas Gerais, as empresas administradoras de imóveis, corretoras, incorporadoras, loteadoras e urbanizadoras.

Para ampliar a atuação no interior, a entidade inicia uma série de encontros em cidades mineiras. O primeiro congresso regional será promovido, no dia 12 de julho, no Sul de Minas. O evento vai ocorrer em Varginha, das 8h às 18h, no hotel Café Royal (rua Benjamin Constant, 310 – Centro).

O “Congresso Regional Sul de Minas” é uma realização da CMI/Secovi-MG, com apoio do Creci-MG e da Universal Software e patrocínio do Sebrae-MG. Empresários interessados em participar podem entrar em contato pelo atendimento@secovimg.com.br ou (31) 3243-7555.

Segundo Luís Augusto Lara Rezende, diretor responsável pelas Reuniões Regionais da CMI/Secovi-MG, a interiorização da entidade faz parte dos planos de expansão dos cursos e benefícios já ofertados para os associados de BH e região metropolitana.

“Pretendemos levar o conhecimento e a expertise da nossa universidade corporativa, a UniSecovi-MG, e as parcerias de sucesso que firmamos em prol do mercado. Também vamos apresentar a missão da entidade e mostrar os diversos benefícios de ser um associado à CMI/Secovi-MG”, declara.

Em relação às expectativas com o primeiro congresso no interior mineiro, o diretor revela que será um dia inteiro com muita informação relevante e networking entre os participantes.

“Estamos muito animados com o evento, que abrirá muitas portas, ampliará nosso relacionamento e possibilitará a troca de conhecimento entre os empresários mineiros”, revela Rezende.

Programação completa

A programação terá início às 8h com um café da manhã. A partir das 9h, a empresária, jornalista, especialista em mercado imobiliário e presidente da CMI/Secovi-MG, Cássia Ximenes, fará a abertura do evento e a palestra “O futuro é agora”.

Já às 10h será a vez de discutir o tema “Imobiliária Digital: um guia para compreender, enfrentar os desafios competitivos da digitalização e repensar o seu modelo de negócios”, com o especialista em transformação digital no mercado imobiliário no Brasil Pedro Henrique Nhimi.

A partir das 11h, a engenheira civil Giovana Ulian ministrará a palestra “Inteligência Urbana e a Cidade do Futuro”.

Posteriormente, às 13h30, o advogado e especialista em Lei do Inquilinato Fernando Júnior falará sobre “Soluções Inteligentes nas Locações de Imóveis”.

O tema “Minha cidade mais inteligente” será explanado pelo professor, mestre e doutor em Engenharia de Produção, Hélio Costa às 14h30.

A partir das 15h30, será a vez do assunto “O loteamento no contexto das novas políticas de meio ambiente e urbanismo em Minas Gerais”, com a participação do engenheiro civil, advogado, empresário e vice-presidente da área das Loteadoras da CMI/Secovi-MG, Adriano Manetta.

O diretor da UniSecovi-MG, Rodrigo Vieira, apresentará aos participantes a universidade corporativa da entidade, às 16h45.

Para encerrar o congresso, a economista, especialista em Mercado de Capitais pela UFMG e Ciências Contábeis pela FGV, Rita Mundim, abordará o tema “A mudança Estrutural do Brasil: #vamostrabalhar”.