Clube Diadorim realiza primeiro encontro virtual do ano com debate sobre Alice no País das Maravilhas

O Clube de Leitura Diadorim, formado por alunos, ex-alunos, professores e colaboradores do Grupo Unis, além da comunidade em geral de Varginha e região, vai realizar o primeiro encontro de 2020 no dia 07 de abril.

Tradicionalmente o Clube Diadorim realiza dois encontros para cada livro debatido, um presencial e outro virtual. Devido ao contexto atual, onde aglomerações e encontros presenciais apresentam um grave risco à segurança, saúde e bem-estar de todos, a curadoria do Clube optou por realizar apenas o encontro virtual para a primeira leitura do ano.

Nesta quarta temporada, o Clube Diadorim irá explorar quatro gêneros literários diferentes: infanto-juvenil, biografia, poemas e terror. A obra escolhida através de votação pelos membros do Clube para representar o gênero infanto-juvenil, e que será debatida no primeiro encontro do ano, é a clássica história de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas!

O encontro é gratuito e aberto a todos os interessados, e acontecerá no dia 07 de abril, às 20:30h. Você pode participar desse momento de debate e incentivo à literatura se inscrevendo aqui e acessando este link no dia do encontro.

Sobre o Clube Diadorim

No ano de 2016 o curso de Letras do Grupo Unis criou o Clube de Leitura, com o objetivo de incentivar, em toda a comunidade, a leitura literária.

Em 2019 o grupo se remodelou e adotou o nome de Clube Diadorim, fazendo homenagem à grande personagem criada por Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas. Atualmente o Clube está na sua quarta temporada de atividades voltadas para todos que gostam de ler, sendo composto por alunos, ex-alunos, colaboradores e professores do Unis, até membros da comunidade, da cidade de Varginha e região.

Fonte e foto: Grupo Unis