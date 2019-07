Cláudio Abreu visita projeto da Escola Municipal Matheus Tavares

O vereador Cláudio Abreu, membro da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal da Câmara Municipal de Varginha, acompanhado do Diretor da Escola do Legislativo Robson Almeida, visitou na tarde desta quarta-feira, 03, um projeto pedagógico que está sendo desenvolvido na Escola Municipal Matheus Tavares. Na ocasião eles foram recepcionados pela diretora Franciene Pederiva, pela vice-diretora Lúcia Souza, pela orientadora Andrea Ferrer e pela supervisora Marceli Silva que apresentaram o projeto “Jardim do Saber: Cuidando dos Pets”.

De acordo com Andrea Ferrer, o trabalho é uma iniciativa que aborda com alunos do pré-escolar de 4 e 5 anos, atividades que visam orientar e despertar o interesse das crianças para conhecer a vida dos cães e dos gatos. “O objetivo é mostrar através de atividades multidisciplinares a interdependência entre os humanos e os pets, características, semelhanças, diferenças e hábitos. Explorar os sons, o habitat e os cuidados com os animais. Observar, pesquisar e registrar informações sobre os cães e os gatos e incentivar produções coletivas”, disse.

Cães e gatos foram divididos entre as turmas de 4 e 5 anos e as professoras ao longo do projeto vão desenvolver diversos temas dentro da sala de aula como alimentação dos animais, higiene, reprodução, microchipagem, adoção responsável, castração, entre outros. A conclusão dos trabalhos vai culminar em um evento aberto a toda população e que terá diversas atividades que irão abordar toda a comunidade escolar.

Para o vereador Cláudio Abreu, ações como essas precisam ser multiplicadas para que tenhamos cidadãos mais conscientes com a causa animal. “Fiquei extremamente feliz em conhecer o trabalho da escola Matheus Tavares. Nossa colaboração será no sentido de viabilizar a multiplicação desse projeto para outras escolas de Varginha. A escola mobilizando a comunidade para que nós possamos minimizar o problema dos animais que são maltratados e abandonados todos os dias. As crianças são multiplicadoras de conceitos ambientais.

Fotos: Câmara de Varginha