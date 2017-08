CISSUL inaugura reforma de base descentralizada

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas – CISSUL/SAMU 192 realiza na próxima sexta-feira (4/8), a partir das 09h30, na sede do Consórcio, Rua João Urbano de Figueiredo, 177 – Parque Boa Vista, Varginha/MG as 2ª, 3ª e 4ª Assembleias Gerais Extraordinárias dos Municípios Consorciados, com a presença de prefeitos e secretários de saúde.

Na ocasião, haverá a solenidade de inauguração da nova Base Descentralizada de Varginha, com horário previsto para às 12h.

O Consórcio realizou as obras de reforma e ampliação da base com recursos próprios, no valor de R$ 127.792,34. A reestruturação nas instalações foi feita com o objetivo de cumprir e atender a todas as normas e padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, permitindo maior conforto aos colaboradores e melhor atendimento às ocorrências de urgência e emergência. A empresa vencedora da licitação e responsável pela obra foi a E.D. Arte Construções e Edificações Ltda M.E., de Areado/MG.

O CISSUL SAMU 192 representado pelo seu presidente Sr. Rodrigo Aparecido Lopes, Prefeito de Andradas agradece ao Prefeito de Varginha Sr. Antônio Silva pela liberação do Engenheiro Sr. Antonicelli Carlos da Silva, que se responsabilizou pela fiscalização e medição da obra, sem ônus para o Consórcio. (Com informações da Ascom CISSUL/SAMU 192)

Fonte: Blog do Madeira