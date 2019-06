Circo dos Sonhos prorroga estadia no Via Café Garden Shopping

Mais uma semana para assistir ao espetáculo Alakazan – A Fábrica Mágica, do Circo dos Sonhos, do ator Marcos Frota, instalado no estacionamento do Via Café Garden Shopping. Devido ao grande sucesso, a primeira temporada na cidade, que terminaria no próximo domingo (23), foi prorrogada até o dia 30 de junho.

O espetáculo, que conta com performances de grande impacto e números circenses de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada, tem sessões diárias, durante a semana, às 20h. E aos sábados, domingos e feriados as sessões acontecem em três horários: às 16h, 18h e às 20h.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Via Café Garden Shopping