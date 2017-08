Cinco suspeitos são presos em operação de combate ao tráfico em Varginha

A Polícia Militar realizou várias ações de combate ao tráfico drogas na cidade de Varginha, nessa terça e quarta-feira, dias 29 e 30 de agosto, que resultaram na prisão de cinco pessoas e na apreensão de um adolescente.

A primeira ação aconteceu por volta das 16 horas, durante patrulhamento pela Rua João Liberal, no bairro Catanduvas. A PM visualizou um adolescente de 15 anos e um jovem de 23 anos, em atitudes suspeitas e os abordou, com um tablete e seis buchas de maconha.

Logo após, por volta das 17 horas, uma equipe policial patrulhava pela Zona Rural, quando ao passar por um sítio visualizou o proprietário, de 38 anos, arrancando dois pés de maconha de um vaso na entrada da propriedade. Foi realizada abordagem e buscas ao local, sendo encontrada uma balança digital, duas armas de fogo, cinco tabletes de maconha e um pote com várias sementes da droga.

Em seguida, às 18 horas e 30 minutos, a PM recebeu denúncias indicando que um rapaz 20 anos, conhecido como “Dodô”, estaria traficando drogas no bairro Catanduvas, e dirigiu-se ao local para verificar. O suspeito foi localizado e abordado com cinco buchas de maconha e R$ 10,00 em dinheiro. Na residência dele os policiais também encontraram três pedras de crack, uma porção de maconha, R$ 9,75 em dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Por fim, no início da madrugada de hoje, após receber informações que em uma residência na Rua Eustáquio de Freitas Dias, no bairro Corcetti, haveria uma motocicleta furtada, a PM deslocou ao endereço, onde deparou com a moto e com os moradores, de 19 e 28 anos. O mais jovem assumiu a propriedade do veículo e disse que o havia comprado de outro indivíduo há alguns dias. Foram realizadas buscas na casa, onde foram localizadas uma porção de cocaína, um tablete e oito porções de maconha, três aparelhos celulares, duas facas e R$ 52,00 em dinheiro.

Ao final de todas as ocorrências, os cinco autores foram presos e o adolescente foi apreendido, sendo apresentados na delegacia de plantão.

(Com informações da Ascom do 24º BPM)

Fonte: Blog do Madeira