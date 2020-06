Cidades da região registram aglomerações durante final de semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em Varginha, PM apreendeu dez veículos no bairro Imperial, além de linhas cerol e chilena; registros foram feitos também em Guaxupé, Poços de Caldas e Três Corações

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Gazeta Machadense

Algumas cidades da região vem registrando aglomerações de pessoas nos últimos dias, o que vai a contramão dos decretos das prefeituras locais e as recomendações da Organização Mundial da Saúde, durante a pandemia do Coronvírus.

Neste domingo (21), a Polícia Militar desencadeou operações policiais no bairro Parque Imperial II, local que tem sido alvo constante de aglomerações. Segundo a PM, a ação foi para “garantir a ordem pública e impedir ações delituosas e que coloquem a integridade física das pessoas em risco”.

Ainda segundo os militares, os presentes no evento estavam ouvindo música alta e consumindo bebidas alcoólicas, alguns ainda causando desordem. Além disso, nenhum dos presentes no local estaria usando máscaras, obrigatórias segundo decreto da Prefeitura Municipal.

Segundo a corporação, as viaturas permaneceram em pontos estratégicos proporcionando maior visibilidade, sendo fiscalizado uso de linhas cerol e linhas chilena. Foram realizadas também abordagem a pessoas suspeitas e em pontos utilizados para o tráfico e uso de drogas.

Ao total, foram lavrados 23 autos de infração de trânsito, 10 veículos apreendidos, além de um menor que portava uma faca e também foi apreendido.

“As operações no local irão continuar, atendendo um anseio da própria comunidade, que tem efetuado denúncias contra a aglomeração de pessoas nesse período de pandemia”, informou a PM.



Três Corações

Uma aglomeração também foi registrada em Três Corações, durante o final de semana. Um bar, localizado na Praça Odilon Rezende Andrade, permaneceu lotado durante a tarde, sem respeitar normas, e foi alvo de reclamações de moradores tricordianos.

Guaxupé

Um “Festival de Pipas” realizado neste domingo (22), no novo loteamento conhecido como Parque das Palmeiras, virou caso de polícia em Guaxupé. O evento, denunciado por moradores de comunidades vizinhas, promoveu intensa aglomeração de pessoas e veículos no local. O suposto organizador do acontecimento foi detido.

Segundo informações, centenas de adultos e crianças, sem máscaras e desrespeitando novas determinações estipuladas pelas autoridades municipais, estariam se aglomerando para participar de um campeonato de pipas, ingerindo bebidas alcoólicas e entorpecentes ao lado de automóveis com som musical intenso.

As informações contadas a polícia ainda davam conta de que indivíduos pilotavam motocicletas sem capacetes no local, acelerando, cortando giros e empinando com uma roda só. Após as denúncias, a Polícia Militar foi até o local e constataram as denúncias.

Ao questionarem alguns frequentadores sobre quem seria o responsável pelo evento, denominado “Festival de Pipas”, eles não se identificaram e indicaram um homem como organizador. Ao ser questionado sobre a promoção do evento, o autor ficou exaltado no momento da abordagem e negou, a todo momento, que havia planejado tal acontecimento.

Diante dos fatos, o rapaz foi advertido pelo descumprimento a um decreto municipal proíbe aglomerações, confraternizações e atos similares e que determina o uso obrigatório de máscaras. Ele recebeu voz de prisão e seguiu para a sede da 164ª Cia. PM, onde foi liberado após assinar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).



Poços de Caldas

Na madrugada do último sábado (20), a Polícia Militar interrompeu um baile funk que estava sendo realizado no Morro do Cristo, em Poços de Caldas.

Segundo a PM, todos os veículos que estavam no local foram fiscalizados, sendo apreendidos dois carros e uma moto. Outras três motocicletas foram encontradas pelos militares, escondidas em uma mata.

Os autores informaram que não eram habilitados e foram levados para a delegacia.

Três Pontas

No último dia 11 de junho, um restaurante teve o alvará de funcionamento suspenso pela prefeitura após provocar aglomerações em Três Pontas. O local foi fechado por dez dias.

O Ministério Público recomendou o fechamento do local, afirmando que o restaurante desobedeceu as normas do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus ao realizar apresentações artísticas no local. A aglomeração foi registrada e denunciada por moradores nas redes sociais.

Fontes: PM de Varginha; Gazetamachadense (Machado); PocosJá (Poços de Caldas)