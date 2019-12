Chuva volta a ocasionar transtornos na BR-491, entre Varginha e Três Corações

Pin Compartilhar 0 Compart.

As chuvas que caíram no Sul de Minas nos últimos dias, voltaram a trazer caos na BR-491 no trecho entre Varginha e Três Corações. Só nesse ano a ocorrência de alagamento se repetiu por três vezes na rodovia.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG) confirmou que irá fazer obras de emergência para tentar resolver o problema.

Em Novembro, o trecho da pista, próximo à antiga balança já desativada, ficou tomado pela água por no duas vezes. Já no último dia (22), um deslizamento de terra impediu o trânsito no local.

O DEER ainda não confirmou uma data certa para o início das obras emergenciais. Entretanto, o órgão prometeu encaminhar à Diretoria de Manutenção do Departamento um pedido para a realização as obras, como: tapa-buracos, sinalização vertical e horizontal, conservação do trecho em obras e carreamento de materiais na balança desativada.

Vídeos e foto: Reprodução Redes Sociais

Redação CSul – Alisson Marques