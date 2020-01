Chuva é esperada em Varginha nesta sexta-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

A noite da última quarta-feira (29) foi marcada pelo céu carregado de nuvens em Varginha, já na manhã desta quinta-feira (30), o tempo não apresentou muita diferença pela manhã. A tarde, moradores foram surpreendidos com trovoadas e uma forte chuva.

Segundo o site de meteorologia ClimaTempo, na tarde desta quinta os termômetros chegaram a registrar 27°C. Ainda de acordo com o site, o clima não deve ser diferente nesta sexta-feira (31). A manhã deve ser ensolarada, porém é esperado o aumento de nuvens nos céus pela tarde, e a noite são esperadas pancadas de chuva, os termômetros podem chegar a registrar mínima de 19°C.

No final de semana, os varginhenses devem estar atentos as mudanças climáticas. São esperadas rápidos chuviscos durante o dia e a noite; no sábado os termômetros podem voltar a registrar 19°C.

Redação CSul: Franciele Brígida Foto: Franciele Brígida