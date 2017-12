Chuva alaga ruas, casas e derruba muro de escola em Varginha

Duas cidades tiveram pontos de alagamento após a chuva na madrugada desta segunda-feira (4) no Sul de Minas. Em Varginha e Pouso Alegre, as ruas ficaram alagadas e a água chegou a invadir algumas casas.

Em Varginha, moradores do bairo Vila Pontal acordaram com a água invadindo os imóveis durante a madrugada. O volume de chuva destruiu móveis, quintais e deixou prejuízos. Alguns moradores tiveram que deixar as casas e só puderam retornar quando a água abaixou. Partes da Avenida Plínio Salgado e ruas do Jardim Áurea também ficaram alagadas.