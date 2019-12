Chegada do Papai Noel marca início das festividades em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Milhares de pessoas foram até a Praça do “ET” na noite do último sábado (30), para verem de perto a chegada Papai Noel, que este ano veio de triciclo, acompanhado de uma carreata pelo centro da cidade.

No momento mais esperado pelo público, a árvore de Natal de 16 metros de altura, enfeitada com centenas de lâmpadas, foi acesa, celebrando a entrada do período natalino na cidade de Varginha.

Festa para as crianças que puderam tirar foto com o Papai Noel, e para seus pais e familiares que aproveitaram para festejar este momento admirando a decoração natalina com a Árvore de Natal, a caixa de presente gigante, a casa do Papai Noel e o Presépio com os Camelos que já se tornou uma tradição nesta época do ano. Também as árvores da Praça Getúlio Vargas, Praça da Fonte e Praça do “ET” foram enfeitadas com luzes para iluminarem as noites

“Foi uma festa muito bonita e simples, mas que tocou os corações de quem por lá passou”, contou o secretário Municipal de Turismo, Barry Charles. O Papai Noel receberá a criançada em sua casinha no período de 15 a 24 de dezembro, das 18h às 22h, na Praça do ET.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha