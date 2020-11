Chapa para concorrer presidência da Câmara Municipal de Varginha é protocolada

Zilda Silva (PP) encabeça chapa como candidata à presidência da Casa.

Foi protocolada na Câmara Municipal de Varginha, na tarde desta sexta-feira (27), a denominada Chapa 1 para concorrer à eleição da Mesa Diretora da Câmara de Varginha, que será realizada no dia da posse dos vereadores eleitos.

A Chapa 1 é composta por Zilda Silva (PP) – Presidente; Rodrigo Naves (PSB)– Vice-presidente e Daniel Rodrigues de Farias (PODE) (Dan Dan do Mercadinho) – Secretário.

A posse, bem como a eleição da Mesa Diretora ocorre no dia 1º de janeiro, em cerimônia ainda a ser agendada pela Câmara de Varginha.

Documento com assinatura dos integrantes já foi protocolado/Foto: Divulgação Câmara Municipal

De acordo com os integrantes da chapa, o grupo conta com o apoio de mais cinco vereadores: Apoliano Rios (PP), Bebeto do Posto (PSL), Cristóvão (PODE), Carlinho da Padaria (PODE) e Reginaldo Tristão (PSB).