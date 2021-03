CesulLab completa primeiro ano em Varginha

Hub de inovação foi criado em março de 2020.

O primeiro ano foi movimentado para o CesulLab, hub de inovação que nasceu em março de 2020 com o objetivo de trazer o conceito de inovação aberta para a região do Sul de Minas. Gerando conexões entre os mais diversos setores do mercado e trabalhando a transformação cultural nas empresas, o CesulLab tem apoiado a solução de problemas e provocado a evolução de organizações da nossa região.

Neste primeiro ano, o CesulLab recebeu diversas visitas de autoridades, sendo a principal delas do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que compareceu ao Lab para a assinatura do Decreto de Liberdade Econômica de Varginha. Momento em que reforçou a importância do hub para a cidade e região.

Com o intuito de desenvolver todo o ecossistema de inovação, o CesulLab realizou dezenas de eventos online, eventos presenciais, apresentações de startups, ofertou cursos, segue desenvolvendo programas de fomento e atua com 12 verticais de negócios e 16 empresas neste período. O CesulLab em 12 meses impactou diretamente mais de 7000 pessoas, gerou muitos negócios e conexões por todo o país.

Novos projetos surgem a cada dia, sempre gerando conexões em diversas frentes, como o poder público, as universidades, startups, pesquisadores e empresas. O mais recente é a Jornada 4.0, que busca conectar também com micro e pequenas empresas, além de profissionais de diversas áreas que pretendem se desenvolver utilizando os pilares da inovação.

O objetivo do CesulLab para o restante do ano é se consolidar como ator do desenvolvimento regional por meio da inovação, criando conexões e gerando valor para o ecossistema de inovação do país.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis