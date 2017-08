Cerca de 700 jovens devem passar por Comissão no Tiro de Guerra em Varginha

No período de 7 a 16 de agosto do corrente ano, cerca de 700 jovens que realizaram o alistamento militar até 30 de junho de 2017, passarão pela Comissão de Seleção no Tiro de Guerra.

“Por ocasião da Comissão de Seleção, os jovens serão entrevistas, passarão testes e por uma inspeção de saúde, tudo visando selecionar os futuros atiradores para 2018”, explicou o Subtenente Marcílio Antônio Batista – Chefe de Instrução do Tiro de Guerra.

A Seleção acontecerá no Tiro de Guerra 04/034 – Varginha, no período de 07/08/2017 à 16/08/2017, a partir das 7 horas da manhã. A Junta de Serviço Militar orienta aos jovens que se alistaram no período de 01/07/2016 a 30/06/2017 que procurem a Junta de Serviço Militar ou acessem o site www.alistamento.eb.mil.br, para tomarem conhecimento da data em que devem comparecer à Comissão de Seleção.