Cerca de 10 mil alunos retornaram às aulas na Rede Municipal

Foi em clima de festa que os alunos das Escolas/CEMEI’s da Rede Municipal de Ensino de Varginha retornaram às aulas nesta segunda-feira (19). Com o calendário escolar unificado, quase dez mil estudantes foram recepcionados com muito carinho e alegria pelas equipes escolares.

A boa recepção contribui para os avanços do bom relacionamento escolar e fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, além de favorecer o relacionamento alunos e equipes pedagógicas.

Para este dia, cada instituição se preparou com muito esmero para dar as boas vindas a todos os estudantes, acreditando que o acolhimento precisa ser um momento especial na escola, quando se renovam esperanças e entusiasmos daqueles que chegam a este espaço educacional pela primeira vez, ou daqueles que regressam ao convívio escolar.

Para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEDUC, o período de retorno às aulas é um tempo repleto de expectativa para os estudantes, educadores, funcionários, gestores e também para as famílias que pertencem às comunidades educacionais em todo país.

O CSul traz nesta edição, as listas das escolas municipais da cidade e da zona rural, dos Centros Municipais de Educação Infantis – CEMEI’s, além das escolas estaduais.

Escolas Municipais

1 – EM Antônio de Pádua Amâncio

2 – EM Domingos Ribeiro de Rezende

3 – EM Dr. Jacy de Figueiredo – Caic I

4 – EM José Augusto de Paiva

5 – EM José Camilo Tavares

6 – EM Matheus Tavares

7 – EM Profª Helena Reis – Caic II

8 – EM São José

9 – EM Profª Maria Apª Abreu

Zona rural

1 – EM Cláudio Figueiredo Nogueira

2 – EM José Alencar Reis

3 – EM Paulo Cândido de Figueiredo

4 – EM Emílio Justiniano de Rezende Silva

5 – EM Santa Terezinha

6 – EM José Pinto de Oliveira

Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI’s

1 – Berçario Mãe Rosa

2 – Nossa Senhora das Graças

3 – Pequeno Polegar

4 – Célia Campos Tavares

5 – Clery Forjaz Loureiro

6 – Anexo Clery Forjaz Loureiro

7 – Fanny Nogueira

8 – Girassol

9 – Ieda Carvalho Silva

10 – Mundo Encantado

11 – Maria Amélia de Jesus

12 – Nave Mágica

13 – Hortência Corina Ferreira

14 – Profª Ariadna B. G. Mesquita

15 – Luiz de Melo Viana Sobrinho

16 – Ângela Aparecida Moreira

17 – Reino dos Carvalhos

18 – Jardim de Estrelas

Professora Santuza MariaRabêlo de Rezende (bairro Damasco) – será inaugurado dia 22 de fevereiro às 9h30.

Novo Tempo (bairro Novo Tempo) – será inaugurado dia 23 de feveiro às 9h30.

Centro Educacional Santinha Salles Gontijo (bairro Centenário) – será inaugurado dia 26 de fevereiro às 8h30.

Escolas Estaduais

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) republicou no Diário Oficial Minas Gerais, a Resolução SEE Nº 3.652, que estabelece o Calendário Escolar da Rede Estadual de Ensino para o ano de 2018.

De acordo com o documento, o ano escolar teve início no dia 15 de fevereiro, após o feriado de carnaval, com o retorno dos professores às atividades de planejamento pedagógico na escola. O ano termina no dia 18 de dezembro. Confira abaixo as 14 escolas estaduais de Varginha e o Conservatório Maestro Marciliano Braga.

1 – Afonso Pena;

2 – Brasil;

3 – Coração de Jesus;

4 – Cel. Gabriel Penha de Paiva;

5 – EE Dep. Domingos de Figueiredo;

6 – EE Dr. Wladimir de Rezende Pinto;

7 – EE Irmão Mário Esdras;

8 – EE Pedro de Alcântara;

9 – EE Prof. Antônio Domingues Chaves;

10 – EE Prof. Antônio Corrêa de Carvalho;

11 – EE Prof. Fábio Salles;

12 – EE Profª Aracy Miranda;

13 – EE São Sebastião;

14 – EE. Profª Selma Aparecida Bastos Martins.

De acordo com a Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Augusta Mendonça, a reorganização do calendário escolar visa otimizar os processos de distribuição de turmas e cargos nas escolas e outras medidas necessárias para garantir um início das atividades com mais tranquilidade nas unidades escolares, sem a interrupção que ocorreria com o recesso de carnaval.

“Dessa forma, iniciamos o ano escolar efetivamente após o feriado, sem nenhum prejuízo no cumprimento dos 200 dias letivos e da carga horária anual dos estudantes”, explica.

O recesso do mês de julho será de 16 a 27/07. Já a tradicional “semana do professor” de outubro será de 15 a 19/10.

Segundo a Resolução, o calendário deverá ser elaborado em cada unidade com a participação da comunidade escolar e aprovado pelo colegiado. Além disso, deve ser construído coletivamente com as escolas estaduais de um mesmo município e/ou com escolas municipais, respeitando a autonomia da Rede Municipal de Ensino, o interesse dos estudantes, as especificações locais e viabilizando o melhor gerenciamento do transporte escolar.

A elaboração do Calendário Escolar 2018 deve prever o mínimo de 200 dias letivos e carga horária de 800 horas para os anos iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Médio noturno e 833 horas e 20 minutos para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio diurno.

Ainda de acordo com a Resolução, 15 de setembro de 2018 será dia letivo, destinado às atividades da “Virada Educação Minas Gerais”. Já o dia 10 de novembro será destinado à realização de Feira de Ciências e das mostras de trabalhos da disciplina “Diversidade, Inclusão e Mundo do Trabalho (DIM) do Ensino Médio Regular e na Educação de Jovens e Adultos noturno”; da “Diversidade, Inclusão e Formação para a Cidadania (DIC) da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental noturno”; dos estudantes dos Centros Estaduais de Educação Continuada (Cesec) e dos Conservatórios de Música. A Prestação de Contas da Gestão Escolar deverá acontecer no dia 01 de dezembro de 2018. O período de 19 a 23 de novembro será destinado às atividades da “Semana de Educação para a Vida”, instituída pela Lei Federal nº 11.988/2009.

As Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas poderão elaborar proposta de calendário diferenciado, considerando as especificidades das comunidades locais.

Fonte: Ana Luisa Alves / Foto: Reprodução