Centro de Excelência em Cafeicultura de Varginha tem previsão de funcionamento para o segundo semestre de 2021

O projeto prevê espaço para exposições, centro de convenções, quatro laboratórios (um exclusivo para cafés especiais), salas de aulas e áreas para pesquisas e experimentos.

O Centro de Excelência em Cafeicultura, que está sendo construído em Varginha, segue em obras e deve começar a receber os equipamentos e mobiliários em julho. Na última semana, o superintendente do SENAR MINAS, Christiano Nascif, foi ao canteiro de obras para visita técnica. Ele foi acompanhado pela engenheira Cristiane Silva de Oliveira e pelo gerente de TI Dario Wiston Cordeiro Guimarães Júnior, do Sistema FAEMG/SENAR/INAES.

Conforme o cronograma, o início das atividades está previsto para o segundo semestre deste ano. A parte estrutural da obra já está toda pronta, iniciando a fase dos acabamentos, conforme Cristiane Oliveira. A área construída é de aproximadamente 5 mil metros quadrados, instalada em um terreno de 20 mil metros quadrados, localizado ao lado da Fazenda Experimental da Fundação Procafé.

O projeto prevê espaço para exposições, centro de convenções, quatro laboratórios (um exclusivo para cafés especiais), salas de aulas e áreas para pesquisas e experimentos. A expectativa é que sejam geradas 50 novas vagas de trabalho quando o Centro estiver concluído.

Parceria

O Centro será um espaço de capacitação e pesquisa. A instalação em Varginha foi uma iniciativa do presidente do Sistema FAEMG, Roberto Simões, que atuou junto ao SENAR Nacional. A iniciativa contou ainda com apoio do Sindicato Rural de Varginha, Fundação Procafé e com a Prefeitura de Varginha, que doou o terreno. A obra, orçada em R$ 13 milhões, foi iniciada em 2020.

Fonte: Senar MG/Fotos: Divulgação