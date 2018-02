Centro de Convivência do Idoso retorna as atividades em fevereiro

O Centro de Convivência do Idoso, como unidade operacional da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD, tem as suas atividades mantidas com recursos do orçamento municipal e operacionalizadas por servidores públicos do município.

A partir do dia 20 de dezembro de cada exercício, as atividades são suspensas porque cessam os empenhos para efetivação de despesas, elaboração dos relatórios de trabalho e do plano de trabalho para o exercício subsequente, além das férias dos servidores que aproveitam os feriados natalinos e de ano novo para suas férias, evitando tirá-las durante o decorrer das atividades do ano.

Por outro lado, o orçamento para o exercício de 2018 somente foi liberado a partir do dia 22 de janeiro. Este ano novas atividades e serviços serão implantados no CCI, entre as quais a implantação da horta orgânica, a indústria artesanal caseira de doces e o núcleo de produção artesanal, visando a inclusão social, produtiva e includente das pessoas da terceira idade.

Tudo isso requer tempo para as medidas preparatórias e organizacionais. Os beneficiários foram avisados de todas estas questões. A partir do mês de fevereiro as atividades voltaram a ser incrementadas.

Fonte e Fotos: ASSCOM Varginha