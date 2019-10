Cemig vai substituir 12 mil lâmpadas em comunidades de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Cemig vai beneficiar mais de 2.500 famílias de baixa renda em Varginha com a substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. A iniciativa faz parte do projeto Cemig nas Comunidades, ligado ao seu programa de eficiência energética, que visa combater o desperdício de energia elétrica e compartilhar boas práticas de consumo entre a população.

O lançamento do projeto em Varginha aconteceu nesta quinta-feira (26), durante evento realizado no Theatro Capitólio, onde empregados da empresa apresentaram os critérios de seleção das famílias que serão beneficiadas. Entre os requisitos para receber o benefício, o cliente deve estar regularmente inscrito nos programas sociais do governo federal, ser cadastrado na tarifa social e estar em dia com as contas de luz.

“O projeto quer justamente combater o desperdício de energia elétrica nas residências dessas famílias e ampliar a consciência na mudança de hábitos e comportamento no uso da energia elétrica, por meio de ações educacionais e da substituição de lâmpadas ineficientes por outras de tecnologia LED, que são mais econômicas e apresentam maior durabilidade”, explica o gerente de Eficiência Energética, Ronaldo Lucas Queiroz.

Além das lâmpadas, algumas famílias também podem ter a geladeira substituída. Para esse processo, a Cemig realiza um levantamento segundo critérios de consumo e verifica as condições em que o equipamento é encontrado. Os refrigeradores ineficientes são recolhidos e destinados à reciclagem.

Programa de Eficiência Energética e comunidades

As iniciativas do Programa de Eficiência Energética da Cemig em comunidades tem um largo histórico de investimentos, sendo destinados, desde 2008, mais de R$ 244 milhões, que beneficiaram clientes de baixa renda de 545 municípios mineiros. Em 2018, a Cemig iniciou, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um projeto de mesmo cunho, que, até o final deste ano, deve beneficiar 70 mil famílias.

O Programa de Eficiência Energética da Cemig é regulado pela Aneel e tem como objetivo aplicar, conforme legislação, o percentual estabelecido da receita operacional da companhia em ações que promovem o uso racional da energia elétrica e a redução do desperdício desse recurso com foco na sustentabilidade.

Fonte: Varginha Online / Foto: Divulgação