Cemig SIM apresenta proposta de economia de tarifa de energia aos comerciantes de Varginha e região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Clientes podem realizar adesão ao modelo gratuitamente, sem a necessidade de obras ou investimentos

A Cemig SIM – Soluções Inteligentes em Energia reuniu-se com empresários de Varginha e com a diretoria da Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre – ACIPA, para apresentar as modalidades de contratação de energia solar por assinatura. As empresas que aderirem à comunidade solar terão redução significativa na tarifa de energia.

“Empresas e comércios com consumo mensal acima de 500 kWh podem aderir ao modelo e, o melhor, não é necessário nenhum tipo de investimento, instalação ou obras. A energia será gerada remotamente pelas fazendas solares da SIM e continuará chegando pela rede da distribuidora, porém com menor custo. Queremos que os empreendedores de Varginha e região aumentem a competitividade de seus negócios.” – afirma João Paulo Campos, diretor comercial da Cemig SIM.

A SIM proporciona soluções inovadoras, inteligentes e ecológicas para o uso eficiente dos recursos energéticos. A empresa atua no mercado de energia compartilhada por meio de geração distribuída, cogeração e armazenamento de energia, serviços tecnológicos, eficiência energética, gestão de iluminação pública e utilidades, mobilidade elétrica e serviços em conta, entre outras atividades.

Mais informações sobre a SIM podem ser encontradas no site www.cemigsim.com.br

Fonte e foto: CEMIG