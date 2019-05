Cemig moderniza focos cirúrgicos do Hospital Bom Pastor

Novos equipamentos contribuem para reduzir consumo de energia e aumentar segurança em procedimentos hospitalares

A Cemig, por meio do Programa Energia Inteligente, está investindo R$ 140 mil na instalação de dois focos cirúrgicos com tecnologia LED no Hospital Bom Pastor, em Varginha. Os equipamentos modernos devem garantir mais conforto e segurança durante a realização de procedimentos cirúrgicos complexos, além de contribuir para a redução do consumo de energia da instituição. Para registrar a entrega dos equipamentos, a Cemig e a Fundação Hospitalar do Município de Varginha realizam, na próxima terça-feira , (04/06), às 15 horas, uma solenidade junto aos representantes da entidade e da Prefeitura Municipal de Varginha, no Hospital Bom Pastor, localizado à Rua Presidente Tancredo Neves, 500.

Segundo o engenheiro de eficiência energética Fernando Queiroz Almeida, da Cemig, esse conforto decorre principalmente da modernização da lâmpada utilizada nos focos cirúrgicos. “Os equipamentos antigos continham lâmpadas halógenas, que esquentam muito o ambiente e geram desconforto para os profissionais e pacientes dentro das salas de cirurgia”, explica Queiroz.

A adequação de tecnologia oferece, ainda, condições mais favoráveis para a acuidade visual e nitidez dentro dos centros cirúrgicos. “Essa característica pode ampliar até mesmo a gama de cirurgias realizadas em um hospital. A falta de focos cirúrgicos com essas características pode resultar na transferência de procedimentos para outras instituições”, afirma o engenheiro.

Programa Energia Inteligente e saúde

No biênio 2019-2020, o Programa Energia Inteligente irá destinar mais de R$ 40 milhões à área da saúde. Ao todo, serão substituídos 65 focos cirúrgicos como os mencionados acima, 89 aparelhos de esterilização de materiais cirúrgicos (autoclaves), 115 secadoras de roupas hospitalar e mais de 90 mil lâmpadas de alto consumo. A ação prevê, ainda, a instalação de usinas de geração fotovoltaica.

O Programa Energia Inteligente da Cemig é regulado pela Aneel e se baseia no incentivo à mudança de hábitos, resultando na redução e eliminação do desperdício como forma de bom uso e preservação dos recursos naturais.

Fonte: Cemig / Foto: Sanderson Pereira/Arquivo Cemig.