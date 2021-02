Cemig moderniza a iluminação de 647 escolas públicas mineiras

Projeto Cemig nas Escolas trocou mais de 200 mil lâmpadas ineficientes em todo o estado, em 2020

Mesmo em tempos de pandemia, a Cemig não mediu esforços para melhorar a gestão energética das escolas públicas estaduais de Minas Gerais. No ano passado, foram 647 instituições que tiveram a substituição de lâmpadas ineficientes por outras de LED. Ao todo, foram substituídas 212.137 lâmpadas.

No Sul do Estado, o programa beneficiou 68 escolas em 34 cidades, desde 2019. Ao todo, foram substituídas 24.377 lâmpadas nas escolas da região.

A Escola Estadual Brasil, em Varginha, foi contemplada no ano passado com a substituição de todas as lâmpadas por tecnologia LED. Ao longo deste ano, as seguintes escolas estaduais da cidade também serão beneficiadas pelo programa: Afonso Pena, Deputado Domingos de Figueiredo, Coração de Jesus, Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga, Coronel Gabriel Penha de Paiva, Doutor Wladimir de Rezende Pinto, Irmão Mário Esdras, Pedro de Alcântara, Professor Antônio Correa Carvalho, Professor Antônio Domingues Chaves, Professor Fábio Salles, Professora Aracy Miranda, Professora Selma Bastos e São Sebastião.

Neander Lima, Coordenador do Projeto Cemig nas Escolas, destaca que as novas lâmpadas têm durabilidade superior e diminuem os custos de manutenção das escolas. “Antes dessa iniciativa, as instituições faziam trocas constantes de reatores e das lâmpadas. A substituição das lâmpadas elimina essa necessidade. Além disso, a nova iluminação vai dar mais conforto aos alunos e professores quando as escolas retornarem as atividades presenciais após a pandemia da Covid-19 “, explica.



O Projeto Cemig nas Escolas descarta todas as lâmpadas ineficientes de modo seguro e de acordo com as melhores práticas ambientais. Além da modernização, 125 escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte tiveram a implantação de micro usinas fotovoltaicas.



Programa de Eficiência Energética e educação



Os investimentos da Cemig em escolas devem alcançar, no quinquênio 2018-2022, aproximadamente R$ 44 milhões, considerando a modernização da iluminação de todas as escolas estaduais dentro da área de concessão da Cemig. Ao todo, são 3.398 escolas. Também serão implantadas 125 micro usinas fotovoltaicas em instituições de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Programa de Eficiência Energética (PEE) da Cemig, regulado pela Aneel, é responsável por aplicar, conforme legislação, o percentual estabelecido da receita operacional da companhia em ações que promovem o uso racional da energia elétrica e a redução do desperdício desse recurso com foco na sustentabilidade.

Fonte e foto: Ascom Cemig