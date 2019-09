Cemig leva orientações sobre uso eficiente da energia elétrica aos estudantes de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Alunos do ensino fundamental da Escola Municipal José Camilo Tavares, em Varginha, vão aprender sobre uso eficiente da energia elétrica, por meio de contação de histórias, peça teatral e gincana. Os eventos acontecem nos dias 11 a 13 de setembro, como ação do programa Energia Inteligente, da Cemig. A iniciativa tem a parceria da Secretaria Municipal de Educação.

A temática proposta no conteúdo destas atividades visa disseminar conceitos voltados à forma correta de se utilizar a energia elétrica e a importância da prática de atitudes que fazem diferença na conta de luz. Com dicas simples e de fácil aplicação, brincadeiras e uma linguagem lúdica, os estudantes se divertem e aprendem a economizar energia e a contribuir para a preservação do meio ambiente.

Segundo o analista de eficiência energética da Cemig, Neander Geraldo Resende Lima, a iniciativa pretende disseminar uma cultura de consumo consciente e sustentável, reduzindo impactos para o meio ambiente e gerando benefícios para toda a sociedade. “A Cemig vem trabalhando para que seja formada uma nova geração de consumidores, e levar conhecimento de forma lúdica e prática tem impactos positivos no hábito dos alunos e de suas famílias”, comenta.

Fonte e foto: Cemig