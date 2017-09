Cemig, Demutran e Guarda Civil estudam situação da academia de rua

Cemig, Departamento Municipal de Trânsito e Guarda Civil Municipal estudam uma solução para a rua em frente à academia de rua. O local recebe um número muito grande de pessoas, entre 17h e 20h, horários de pico para os praticantes de caminhadas e exercícios físicos.

Uma criança de 3 anos foi atropelada na noite dessa quinta-feira (28/9). No momento, havia cerca de 300 pessoas em toda a praça.

O chefe do Departamento Municipal de Trânsito, Eduardo Sepini, disse ao BlogdoMadeira que, desde que não atrapalhe as atividades da Cemig, não há empecilho por parte do Município no fechamento da rua de baixo (em frente à academia de rua), no horário de 17h às 20h. Afirmou que o Demutran autoriza o bloqueio nesse horário e cede material para o fechamento (cones, cavaletes etc.).

O diretor da Guarda Civil Municipal, Eduardo Silva, afirmou que A GCM pode colocar e retirar os equipamentos de trânsito. “Neste momento não temos como deixar um agente da GCM todos os dias no local, pois tivemos uma baixa em nosso efetivo devido a concurso público do sistema prisional. Mas vou me reunir com o comandante da Guarda e acredito que, em um futuro próximo, haverá contingente para atender o pedido”.

Fátima Valias, da Cemig, disse que é preciso uma alternativa para o fechamento da rua. “É o horário em que caminhonetes e caminhões chegam de outras cidades e também quando os funcionários vão para casa. Além disso, os veículos que saem para atendimentos de emergência ficam na subestação do Alto da Vila Paiva. Precisamos analisar uma alternativa para que não prejudique a movimentação necessária de veículos nem a segurança das pessoas que fazem exercícios naquele local”.

Será agendada reunião entre Prefeitura e Cemig, para buscar uma solução.

Fonte: Blog do Madeira