CEMEI’s e escolas infantis recebem novos materiais pedagógicos

A Secretaria Municipal de Educação de Varginha – SEDUC, fará a entrega de novos materiais pedagógicos aos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) e escolas da Educação Infantil. A nova remessa vem para reforçar o espaço reservado para jogos e brincadeiras, promovendo aulas significativas para o aprendizado escolar.

A meta é garantir que o professor tenha as condições necessárias para desenvolver bem suas aulas. Quando se trabalha com as crianças de forma lúdica, a aprendizagem se torna mais fácil e prazerosa, fazendo com que os resultados também sejam melhores, pois todo momento de aprendizagem deve ter sempre um objetivo pedagógico intencional por trás das atividades e brincadeiras propostas aos alunos.