Cemei Nossa Senhora das Graças

Prezados Senhores (as), estamos quase saindo de férias mas não podemos esquecer que neste semestre tivemos a visita dos personagens do sítio do Pica Pau Amarelo, com projeto e “magia do sítio”.

Por isso faremos uma linda despedida do projeto na sexta feira dia 14-07 as 14:30 no Cemei teremos apresentação de trabalhinhos e apresentações musicais de todas as turmas.

As crianças estão muito animadas, agora só falta vocês para tudo ficar muito lindo! Se programem!

Atenciosamente equipe Nossa Senhora

Fonte: Asscom