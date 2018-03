Cefet Varginha exibe trabalhos na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

Alunos do Cefet de Varginha estiveram entre esta terça-feira (13) e quinta-feira (15)em São Paulo, participando da 16ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Além de Varginha, o Sul de Minas está representado ainda por trabalhos de escolas de Itajubá, Muzambinho e Santo Antônio do Amparo.

Entre os 27 projetos de alunos de escolas mineiras, dois são de estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet, Campus VIII de Varginha.

O evento reuniu estudantes de todo o país, para que apresentassem trabalhos de pesquisa cientifica que desenvolvem em suas escolas. Participaram as alunas Nycole Cunha de Mendonça, Sarah Evelyn Tiso Tana com orientação da professora, Juliana Alvarenga Alves Girardelli no trabalho “Aprendendo Química Orgânica Através de Aditivos Químicos Usados em Alimentos”.

Outro trabalho classificado é “Influências da Precipitação Ácida Sobre Cultivares Agrícolas e Desenvolvimento de Um Sistema Experimental de Dessulfurização” dos alunos Eduardo Henrique de Freitas Silva, Augusto Henrique Diniz do Carmo, Guilherme Carvalho Prado, orientado por GilzeBelem Chaves Borges, e coorientado por Cristina Roscoe Viana.

Promovida pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica (LSI-EP) da Universidade de São Paulo (USP), a mostra objetiva estimular novas vocações em Ciências e Engenharia por meio do desenvolvimento de projetos criativos e inovadores, aproximar as escolas públicas e privadas das Universidades e criar uma oportunidade para jovens entrarem em contato com diferentes culturas e cientistas.

Fonte: Gazeta de Varginha / Foto: Reprodução