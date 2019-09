CEFET recebe oficina de redação para Enem

Pin Compartilhar 0 Compart.

O aluno do curso de Letras do Centro Universitário do Sul de Minas, Igor Becati, realizou uma oficina com os alunos do projeto ENEMZÃO, do CEFET de Varginha. A atividade trabalhou as competências que são avaliadas na redação, em que os aspectos teóricos foram abordados assim como os práticos.

“Nesta reta final de preparação do exame, a oficina buscou trazer uma certa descontração, mas ainda pautada no compromisso de entender a importância do texto dissertativo, articulação entre parágrafos, etc. Senti que os alunos estavam, mesmo já dominando os vários conceitos das competências que abarcam a redação, interessados em saber mais, praticar mais”, comentou Igor.

“A oficina foi muito proveitosa e motivadora. Proporcionou aos alunos uma visão bem específica das competências do Enem”, afirmou a coordenadora do projeto ENEMZÃO, Profa. Edilaine Gonçalves.

Fonte e foto: Unis