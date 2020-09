CEFET Campus Varginha é eleita 10ª melhor escola pública do país

Campus Varginha ficou na 10ª colocação enquanto Divinópolis na 16ª.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados da edição 2019 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Em uma escala de 0 a 10, são avaliadas taxas de aprovação dos estudantes e notas em português e matemática de alunos da educação fundamental e média no Brasil. O CEFET-MG aparece em destaque entre as escolas públicas brasileiras: o campus Varginha ocupa a 10ª posição e o campus Divinópolis, a 16º.

A meta para o ensino médio esperada em 2019 era 5, entretanto, a nota foi 4,2. Compõem a avaliação escolas públicas (municipal, estadual e federal) e escolas particulares. Nas escolas públicas, o Ideb do Ensino Médio foi de 3,9; nas particulares, a média foi de 6,0. O CEFET-MG pontuou 7,1 no campus Varginha e 6,9 no campus Divinópolis.

Para o diretor do campus Varginha, professor Paulo Mappa, o resultado positivo mostra que é possível oferecer à sociedade um ensino público de qualidade, abrindo o diálogo constantemente com os estudantes e integrando os servidores (docentes e técnicos administrativos). “Esse dado reflete a procura coletiva por um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem, que passa pelo acompanhamento das necessidades do discente e dos servidores”, pontua.

Campus Varginha foi eleita a 10ª melhor escola pública do país/Foto: Divulgação

O diretor do campus Divinópolis, professor Emerson Costa, acredita que o comprometimento dos alunos e o esforço dos servidores para a permanência dos estudantes na Instituição ajudam a explicar o bom desempenho no Ideb, que sinaliza um caminho para a educação pública. “Este resultado demonstra a importância de se investir na ampliação do ensino público, gratuito e de qualidade para a população, no intuito de melhorar a qualidade da educação oferecida. Este é o caminho para alcançarmos os índices obtidos pelas escolas dos países desenvolvidos”, completa.

Segundo o diretor de Educação Profissional e Tecnológica do CEFET-MG, professor Sérgio Gomide, fatores como gestão escolar, qualidade do corpo docente, formação consistente dos alunos e ações articuladas entre ensino, pesquisa e extensão resultaram no bom desempenho, embora a nota da avaliação não possa ser considerada isoladamente. “É sempre importante lembrar que os índices aferidos no Ideb, apesar de sua importância fundamental para orientar políticas públicas mais amplas, são ainda pouco abrangentes, quando temos em vista que o objetivo primordial do ensino ofertado pelo CEFET-MG é promover a construção de conhecimentos científicos, tecnológicos e humanísticos orientados para o pleno exercício da cidadania, o que implica considerar sempre a multiplicidade de variáveis de cada localidade onde atuamos, de cada curso e, por fim, de cada aluno, que é sempre um sujeito único”, completa.

Perfil do Ensino Médio no Brasil

Segundo o Inep, o Ensino Médio integra 7,5 milhões de alunos em todo o Brasil, matriculados em 28,8 mil escolas. Com 6,3 milhões de estudantes, a rede estadual tem participação de 83,9% das matrículas e concentra 95,9% dos alunos da rede pública.

No nível médio, 1,3 milhão de alunos (17,8%) estudam no período noturno e 934 mil (12,5%) frequentam escolas da rede privada.

Ideb

O levantamento, feito pelo Inep, busca monitorar o desempenho da educação no Brasil. A cada dois anos, os estudantes do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio são avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em Leitura e Matemática. Os dados de fluxo escolar (indicador “taxa de aprovação”) são verificados a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. Ambos os índices compõem as notas do Ideb.

Fonte: Ascom CEFET-MG