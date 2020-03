1º Encontro do CEBSUL de 2020 reuniu professores e diretores em debate sobre inteligência socioemocional

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última sexta-feira (6), as principais lideranças da educação básica da região se reuniram na Cidade Universitária, para o primeiro encontro do Conselho de Educação Básica do Sul de Minas (CEBSUL) de 2020. O evento visa disseminar as boas práticas, os desafios e as inovações realizadas dentro da rede básica de ensino, com o objetivo de desenvolver nossa região.

O primeiro encontro do Conselho trouxe uma palestra com o tema “Por que a Inteligência Socioemocional é estratégica e potencialmente positiva no ambiente educacional?”, para os diretores e supervisores de escolas de Varginha e região. A atividade foi ministrada por Aline Machado, advogada, pós-graduada em Direito Público e Direito Ambiental.

Aline é auditora ambiental com registro no EARA, técnica em meio ambiente, mediadora de conflitos, master trainer em PNL, treiner internacional, practitioner em PNL internacional e em linguagem corporal, coaching em vendas, certificada em eneagrama e em linguagem corporal, certificada em PNL e constelação, certificada internacional em panorama social, treiner em mindfulness e treinadora e franqueada do Instituto VOCÊ.

Em sua fala, Aline destacou que a capacidade de lidar com as emoções é essencial para os alunos no período escolar e será ainda mais útil para o futuro profissional. As empresas valorizam os colaboradores que são capazes de dominar o temperamento e influenciar positivamente os colegas ao redor.

De acordo com ela, os desafios da educação contemporânea são cada vez maiores e trazem preocupações para os gestores e educadores. A inteligência emocional na escola é uma forma de dar aos alunos e professores mais controle sobre os aspectos emocionais, afinal, todos os indivíduos têm pensamentos positivos e negativos, momentos de dificuldade e sentimentos que incomodam.

O primeiro encontro do CEBSUL de 2020 contou também com a presença de representantes da Superintendência Regional de Educação.

Sobre o Conselho de Educação Básica

Criado em agosto de 2018, o CEBSUL busca proporcionar às lideranças da educação básica do Sul de Minas um momento de aprendizado com as palestras e também incitar debates e discussões quantos às melhores práticas a serem adotadas.

Os encontros periódicos do Conselho visam, junto a diretores, supervisores e a Superintendência Regional de Ensino, disseminar as boas práticas, os desafios e as inovações realizadas dentro da rede básica de ensino, com o objetivo de desenvolver nossa região.

Fonte e foto: Unis