CDCA forma mais uma turma do Curso de Assistente Administrativo

Nesta quarta-feira (31), o Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA, promoverá às 19 horas, no Teatro Mestrinho, a solenidade de encerramento da 2ª Turma de 2017 do Curso de Assistente Administrativo.

Evidenciando a alegria e o humor, o encerramento promete encantar a todos os presentes com a entrega dos certificados aos formandos, será de fato uma “Formashow”.

Os 100 formandos se prepararam durante um período de quatro meses, na sede da instituição, para auxiliar na área administrativa e após a conclusão do curso serão encaminhados para estágios nos órgãos públicos da cidade, abordando conteúdos Administrativos, Relações Interpessoais, Cidadania e Ética, Segurança do Trabalho, Direito Previdenciário, Empreendedorismo e Iniciação Científica que permite ao jovem um importante contato com o mundo profissional.

Foto: Reprodução