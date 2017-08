CDCA divulga lista de selecionados para prova escrita para as vagas na Área Azul

CDCA divulgou a lista de nomes selecionados para Prova Escrita do Edital nº03/2017 , que torna público o Processo Seletivo para 20 vagas de Orientador de Tráfego e Estacionamento da Área Azul.

Em virtude do alto número de inscrições, retificamos o local da prova escrita, marcada para o dia 26/08, que deixará de ser no CDCA, no endereço Rua da Maçonaria, 75, Vila Bueno e passará a ser na Escola Deputado Domingos Ribeiro de Resende, Rua Profa. Helena Reis, 152 – Centro (em frente a EPTV); a partir das 8h30.

Os candidatos inscritos no Edital nº03/2017 deverão chegar ao local da prova com 30 minutos de antecedência do horário portando documento original com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 3690-2092 ou na sede do CDCA na Rua da Maçonaria, 75, Vila Bueno.

Fonte: Varginha Online