CDCA divulga lista de selecionados para entrevista do Edital de Processo Seletivo Nº01/2018

O CDCA – Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente divulga lista dos selecionados para entrevista do Edital de Processo Seletivo Nº01/2018.

Os candidatos selecionados deverão comparecer na data, horário e local informados portando documento de identificação pessoal e comprovante original e xerox das informações prestadas no Formulário Padrão de Currículo (Experiência profissional e Formação Escolar).

O Processo Seletivo está sendo realizado para suprir vagas no quadro de colaboradores do CDCA para Auxiliar de Serviços Gerais – 02 vagas.

As informações completas do Processo Seletivo estão disponíveis no Edital divulgado que pode ser encontrado no site da Prefeitura de Varginha: www.varginha.mg.gov.br, no Blog do CDCA: www.cdcaoficil.blogspot.com.br e na sede da Unidade situada na Rua da Maçonaria, 75, Vila Bueno.

CANDIDATO DATA DA ENTREVISTA HORÁRIO Anne Caroline Arruda Vale 23/02/2018 08h Ariane Marcelino 23/02/2018 8h15 Gilmar Paulo Fortunato Luciano 23/02/2018 8h30 Graziela Silva Rosa 23/02/2018 8h45 Márcia Regina Marcelino 23/02/2018 9h Maria Aparecida de Almeida Silva 23/02/2018 9h15 Marcia Valéria Benedito 23/02/2018 9h30 Ogmonica Aparecica Lima Coimbra 23/02/2018 10h Patricia Aguiar Medis Figueiredo 23/02/2018 10h15 Roberto Leandro dos Santos 23/02/2018 10h30 Rosângela Bernardo 23/02/2018 10h45 Rosemeire Aparecida Pereira 23/02/2018 11h

Todas as entrevistas serão realizadas no CDCA Unidade I – Rua da Maçonaria – 75, Vila Bueno.

Fonte: ASSCOM Varginha / Foto: Reprodução