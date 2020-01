CDCA comunica alteração da data de início das aulas

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CDCA), informa que por razões logísticas, foi necessário alterar a data de início das aulas das quatro unidades para o dia 10 de fevereiro, juntamente com na rede municipal de ensino.

A medida vale para a unidade IV, no Satinha Salles, que será inaugurada no dia 19 de fevereiro na Escola Municipal Santinha Salles Gontijo, no bairro Centenário. No local serão atendidas crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 15 anos da região do Centenário. As oficinas oferecidas serão de musicalização, dança, informática, reforço escolar, atividade física e artesanato, ou seja, atividades que correspondem à finalidade do CDCA que é de colaborar com a formação educacional, cultural e profissional de crianças e adolescentes.

O objetivo é oferecer atividades que desenvolvam as habilidades, sendo também um investimento para crianças e adolescentes que terão novas oportunidades de ocupação no contra-turno das escolas, uma vez que muitos pais ou responsáveis tem que trabalhar e os filhos ficam sozinhos.

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA – passará a ter quatro unidades:

– Unidade I (Vila Bueno), atende jovens entre 15 e 17 anos com curso de Assistente Administrativo, artesanato e marcenaria

– Unidade II (Vila Barcelona) para público de 7 a 15 anos com ginástica rítmica, musicalização, esporte, artes e programa Jovem Aprendiz

– Unidade III (Bairro Padre Vitor) também para público de 7 a 15 anos com oficinas de reforço escolar, esporte e musicalização

– Unidade IV será para crianças e adolescentes (7 a 15 anos) com musicalização, dança, informática, reforço escolar, atividade física e artesanato

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal