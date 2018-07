CDCA abre processo seletivo para Orientador de Tráfego e Estacionamento

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA, abriu edital para o processo seletivo de Orientador de Tráfego e Estacionamento Área Azul.

São 14 vagas para trabalho de oito horas por dia (44 horas semanais/R$1024,05) e seis vagas para seis horas ao dia (33 horas semanais/R$838,21).

O processo de seleção dos candidatos envolve prova escrita, análise de currículos e entrevista. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo.

O candidato deverá preencher todas as condições especificadas no presente documento de divulgação, ter nacionalidade brasileira, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se do sexo masculino.

É necessário ainda ter idade mínima de 18 anos, na data da contratação, ter aptidão física e mental,possuir escolaridade prevista no quadro 1, no ato da contratação no cargo.

Os interessados devem preencher o Anexo III – Formulário de Currículo Padrão que está disponível no edital e entregá-lo na sede do CDCA – Unidade II à Rua Londres, nº 401, Vila Barcelona.