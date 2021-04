CDCA abre inscrições para oficina de musicalização e artes

As atividades serão realizadas a distância com duração de cinco meses.

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (CDCA) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Musicalização e artes para os turnos matutino e vespertino. Os candidatos deverão ter idade de 7 a 15 anos.

As atividades serão realizadas a distância com duração de cinco meses.

Para se inscrever, os responsáveis pelos candidatos deverão acessar o site do CDCA (www.cdcavarginha.org.br) a partir do dia 13 de abril e preencher o formulário de inscrição. O prazo encerra no dia 23 do mesmo mês.

Informações: (35) 3690-2185.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha / Foto: Arquivo/Reprodução Rede Mais