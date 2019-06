CDCA abre inscrições para Assistente Administrativo

O CDCA – Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente abrirá no mês de julho inscrições para jovens que queriam participar do curso de Assistente Administrativo, segunda turma de 2019.

Serão 50 vagas no período Matutino. Podem se inscrever jovens de 16 anos completados até o dia 30 de setembro de 2019; Inscritos com idade acima de 17 anos deverão ser orientados de que o vínculo com a entidade vai até os 18 anos, sendo assim, o mesmo poderá não realizar a parte do estágio.

Os interessados devem se inscrever no período de 08 a 12 de julho, das 8h às 16h, na sede do CDCA, na Rua da Maçonaria, 75, bairro Vila Bueno, Varginha.

As aulas começam 05 de agosto e terão a duração de cinco meses.

Devem comparecer na sede do CDCA levando os seguintes documentos que são obrigatórios:

DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE – Deve ser uma declaração de matrícula para no mínimo o 9º ano do ensino fundamental e/ou conclusão do ano de 2018.

DECLARAÇÃO DE RENDA – É necessário o comprovante de renda dos responsáveis. Caso o mesmo seja autônomo deverá apresentar extrato bancário.

Foto 3×4

Xerox – Comprovante de renda dos responsáveis

Xerox – Comprovante de residência

Xerox – CPF e RG

Comprovante de escolaridade.

(A partir do 9º ano do Ensino Fundamental)