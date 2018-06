CDCA abre edital para curso de cabeleireiro

O Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente – CDCA torna público o edital para o curso de cabeleireiro. O processo de seleção dos candidatos envolve inscrição e matrícula.

Os interessados devem realizar inscrição na sede do CDCA Unidade II na Rua Londres, n°401, Vila Barcelona.

Ocurso básico de cabeleireiro conta com a parceria da empresa de cosméticos CONCEPT que ficará responsável por fornecer ao CDCA todo apoio com a linha de produtos a ser utilizada durante o curso e com o Instituto Flávia Estefânia que irá produzir o material didático e irá acompanhar o desenvolvimento pedagógico.

O curso começa dia 14/08, conta com carga horária de 200 horas e duração de quatro meses. Serão 12 vagas com duas turmas.

As aulas acontecem as segunda, terça e quarta-feira,das 14h às 17h e 18h às 21h.Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail coordenacaocdca2@gmail.com e telefone: (35) 36920 2185 e (35) 3690 2114

Podem se inscrever jovens e adultos com idade a partir de 18 anos, estudantes e/ou trabalhadores que queiram fazer o curso.

Manicure e pedicure

O CDCA abriu também o curso de manicure e pedicure. Os atendimentos são realizados as terça e quinta-feira, das 13h às 16h e entre às 17h e 19h.

Os agendamentos podem ser feitos através do telefone 3690-2114 ou pessoalmente na unidade II do CDCA, na Rua Londres, nº 401, Vila Barcelona.

