Católicos celebram Dia de Nossa Senhora de Fátima neste domingo em Varginha

Comemorado em 13 de maio, o Dia de Nossa Senhora de Fátima é uma data muito importante para os católicos. Em Varginha, a Paróquia de Fátima realizou o Dozenário da Santa entre os dias 2 e 13 de maio. Objetivo foi evangelizar dentro da Vicência do Ano Nacional dos Leigos, animando a todos cristãos leigos e leigas a compreenderem sua própria vocação e missão, além de atuarem como verdadeiros sujeitos eclesiais nas diversas realidades em que se encontram inseridos, reconhecendo o valor de seus trabalhos na Igreja e no mundo.

Programação em Varginha

Sábado (12)

Tema: “Cristãos Leigos e Leigas, Sujeitos Eclesiais na Igreja e na Sociedade, Testemunhando o Reino”

– 14h30: Terço cantado na Matriz de Fátima;

– 18h30: Reza do Terço – Responsável: jovens;

– 19h: Santa Missa;

– Pastorais convidadas: Comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Ilha das Orquídeas / Comunidade São Sebastião do Salto / Comunidade Santo Expedito;

– Celebrante: Exmo. e Revmo. Dom Pedro Cunha Cruz (Bispo Diocesano da Campanha);

– Gesto Concreto: produtos de higiene pessoal;

– Benção: todos os agentes pastorais e movimentos.

Domingo (13) – Dia de Nossa Senhora de Fátima

– 07h: Santa Missa na Matriz de Fátima;

– 09h: Santa Missa na Matriz de Fátima;

– 14h30: Reza do Rosário na Matriz de Fátima;

– 17h30: Procissão com a Imagem de Nossa Senhora de Fátima saindo da quadra do bairro de Fátima em direção à Igreja;

– 18h: Santa Missa na Matriz de Fátima;

– Gesto Concreto: fraldas geriátricas;

– Benção: para as mães.

História

Emcinco de maio do ano de 1917 iniciou a história. O mundo todo ainda passava a se restaurar devido a Primeira Guerra Mundial, então o Papa Bento XV chamou os católicos para orarem juntos em busca de obter uma “paz mundial” com a mão da Virgem Maria. Exatamente oito dias depois, ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal.

Aconteceram com os três pastorinhos, filhos de famílias pobres de Portugal e muito Católicas. Estes foram os receptores da mensagem de Nossa Senhora, chamavam-se Jacinta (sete anos), Francisco (nove anos) e Lúcia (dez anos). As três crianças eram analfabetas quando isso aconteceu no Dia de Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com relatos das crianças, elas estavam brincando enquanto as ovelhas estavam no pasto se alimentando. Como todos os dias, ao meio dia, elas rezaram um terço.

Rezaram rapidamente para voltarem a brincar o quanto antes, encurtando a oração para fazê-la mais rapidamente. Assim que voltaram a brincar depararam-se com a Imagem da Virgem Maria passando por cima de algumas árvores que estavam por lá. Ao verem a Virgem Maria conversando com Lúcia, Francisco e Jacinta ficaram muito assustados.

Ela faz um pedido as crianças, que da próxima vez elas rezem o terço por completo e que eles aparecessem no mesmo local todo dia 13 de cada mês, Dia e Nossa Senhora de Fátima, então a imagem desapareceu. Isso aconteceu por sete meses.

As crianças começam a rezar melhor e rezar diariamente. Falam aos pais e os padres, arcebispos e demais autoridades religiosa o que tinha acontecido e o que elas viram. Logo a população começou a acompanhar as crianças indo a encontro de Nossa Senhora. As crianças mudam radicalmente. Passam a rezar e a fazer sacrifícios diários. Relatam aos pais e autoridades religiosas o que se passou. Logo, uma multidão começa a acompanhar o encontro das crianças com Nossa Senhora.

As mensagens de Fátima

No Dia de Nossa Senhora de Fátima, o povo se reunia para ouvir as mensagens trazidas por Fátima, estas mensagens pediam ao povo mais penitências, mais orações e muito mais fé.

As autoridades pressionavam muito as crianças (pastorinhos), pois apenas as crianças conseguiam ver e ouvir Virgem Maria, então elas traziam as mensagens da Virgem todos os meses, no Dia de NossaSenhora de Fátima.

As mensagens eram formas de presságios, eram recebidas e as coisas e as muitas delas aconteciam em um futuro nada distante.

A mensagem chamada “terceiro segredo de Fátima” vou observada anos depois do seu recebimento um pouco antes do ano 2000. Isso provocou muitas especulações e algumas histórias sobre Virgem Maria. Estas mensagens ainda continham a descrição do Atentado ao Papa João Paulo II que aconteceu no ano de 1981.

Naquela época a dúvida sobre as visões era muito grande. As aparições foram reconhecidas oficialmente a partir de 13 e outubro quando alguns sinais impressionantes foram vistos por todos no Céu, o que acabou com a pressão em cima das crianças e foram oficialmente aceitas pela igreja. O dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de Maio. Alguns anos depois Francisco e Jacinta morreram, Lucia virou Lucia de Jesus tornando-se uma famosa religiosa, permaneceu por muitos anos sem contato com o mundo.

A comemoração

Todos os anos, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Portugal realiza homenagens à padroeira. Em alguns locais são realizadas festas litúrgicas. São promovidos shows beneficentes, onde a pessoa leva algo em troca de entrada, normalmente algum alimento para ajudar instituições ou locais que necessitam gradativamente de ajuda.

No exterior do Santuário são criadas barracas para o comércio e recepção de visitantes. O evento mais importante destas datas é a Grandiosa Missa Solene e a procissão.

São feitas muitas novenas ao longo das datas, comemorações, procissões e transições pela TV.

Devido às mensagens e toda a história, foi criado a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que hoje em dia recebe milhares de visitantes, peregrinos e devotos, o mundo Católico acompanha todas as festividades.