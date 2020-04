Casos graves – Prefeitura compra 60 testes para detectar Coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Para acelerar a identificação dos casos e promover a maior rastreabilidade do Coronavírus na cidade, a Prefeitura de Varginha comprou inicialmente 60 kits de testes RT- PCR para a identificação da infecção Covid 19.

Inicialmente os testes serão realizados apenas nos casos graves, que estão internados e necessitam de confirmação diagnóstica.

Os kits já estão disponíveis no Hospital Bom Pastor e na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, a realização dos mesmos seguirá protocolos já instituídos.

O teste RT-PCR (sigla em inglês para transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase), é colhido por meio de Swab (cotonete) a secreção da nasoorofaringe, este método identifica a presença do vírus, sendo o mais preciso (padrão ouro). Trata-se do teste usado na maior parte da rede de saúde, incluindo hospitais renomados como Albert Einstein (SP) e o Sistema Único de Saúde (SUS) mesma técnica para identificação utilizada em outros países.

O Prefeito Vérdi Melo autorizou também a aquisição de outros 100 testes rápidos para detectar a presença de reações imunológicas, que indicam que o paciente pode ter tido contato com o vírus (teste rápido). Os resultados destes testes saem em 2 horas e deverão ser usados para testagem dos profissionais de saúde da linha de frente de atendimento da Rede Pública de Varginha, para que diante de uma suspeita haja comprovação rápida para isolamento e recuperação, podendo esses profissionais retornarem às funções no enfrentamento. Estes insumos estarão disponíveis a partir do dia 14 de abril próximo.

A compra dos kits faz parte de mais uma medida adotada por orientação do Comitê Municipal de Enfrentamento do Novo Coronavírus, sendo a aquisição realizada ainda no mês de março, antes da orientação e indicação do Ministério da Saúde.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha