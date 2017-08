Caso Daniel Messano: Um ano após morte por discussão no trânsito, autor segue em liberdade

Nesta terça-feira (15), fez um ano, que Daniel Messano, então com 42 anos, morreu esfaqueado perto da Nave do ET, no Centro em Varginha, após uma discussão no trânsito. A filha, com 7 anos, assistiu tudo.

O agressor, Pedro Augusto de Souza, responde em liberdade. Om suspeito ficou cinco meses e meio na cadeia e teve a prisão revogada no dia 8 de fevereiro do ano corrente por ser réu primário e não apresentar indicativos que iria fugir.

Em sua sentença, o juiz que acompanhou o caso, Márcio Benfica, acatou a denúncia do Ministério Público e determinou que o réu seja submetido ao julgamento pelo tribunal do júri.

Entretanto, o juiz se aposentou e, de acordo com a Ouvidoria do Tribunal de Justiça, por esse motivo o processo encontra-se parado. “Só estão indo à conclusão os processos de réus presos, tendo em vista que o MM Juiz da comarca se aposentou”, informou a Ouvidoria, por e-mail.

A viúva, Ana Lúcia Cascardo Messano, disse que espera que a justiça seja feita. “Nossa filha, agora com oito anos, está em tratamento psicológico até hoje. É uma criança que perdeu a liberdade de andar na rua. Tem medo da violência, desconfia de todos na rua. O restante da família, eu, mãe dele e os familiares sofremos a grande perda e aguardamos a manifestação da justiça que, infelizmente, demora demais”, finalizou.

Fonte: Blog do Madeira