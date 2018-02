Cascavel é encontrada dentro de canil no bairro Imaculada

Na manhã desta quinta-feira (15/2), no bairro Imaculada em Varginha, uma cascavel foi encontrada dentro de um canil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores do bairro relataram que os cachorros de um canil latiam desde às 2h da manhã.

Ao amanhecer, o proprietário do imóvel foi verificar o que estava acontecendo e encontrou uma cobra cascavel dentro do canil. O Corpo de Bombeiros foi acionado e efetuou a captura da cobra.

Os bombeiros informaram que o animal foi solto em local próprio de seu habitat natural.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Corpo de Bombeiros