Casal é surpreendido pela PM em furto de materiais de construção em Varginha

Após a mobilização de moradores do bairro Porto Real em Varginha, que se comunicaram com os demais moradores através de um grupo de WhatsApp, um casal foi preso em flagrante furtando materiais de construção de diversas obras.

A Polícia Militar foi acionada e deslocaram-se duas viaturas até o bairro, que realizaram a abordagem.

Segundo os moradores, o casal estava em um caminhão furtando materiais de construção, um morador do local tentou intimidar a ação dos mesmos com sua presença, contudo, o casal não se intimidou e continuaram com os furtos.

Assim que a PM chegou ao local, o casal foi detido imediatamente e obrigados a devolver os materiais em três obras que haviam furtado. Em seguida, o caminhão foi guinchado e o casal levado até a delegacia de polícia civil onde será lavrado o flagrante e tomada às devidas providências.

