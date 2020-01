Casal é preso após roubo de celular na Vila Bueno

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um casal foi preso após furtarem um celular e agredirem uma mulher de 48 anos, na Vila Bueno. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (22).

De acordo com a vítima, ele caminhava por uma rua do bairro, quando foi surpreendida por casal, uma jovem de 19 anos, e um homem de 32. Ainda segundo a vítima, o casal usou de violência e ameaças para roubar seu aparelho celular. A mulher contou ainda que foi agredida fisicamente.

Os policiais foram acionados e fizeram um cerco nas ruas próximas ao local do crime. Na busca pelo aparelho celular e pela dupla que havia cometido o furto, os militares encontraram com o homem de 32 anos, que após ver os policiais tentou fugir, deixando dois celulares no chão, no entanto os militares conseguiram o êxito em sua prisão.

A PM, continuou o rastreamento pela jovem de 19 anos e a localizaram em uma casa abandonada no próprio bairro.

O casal foi preso e conduzido para à delegacia juntamente com o material apreendido.

Fonte: 24º Batalhão da Polícia Militar

Redação CSul – Alisson Marques