Casal é preso com pedras de crack no bairro Boa Vista

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (21), por volta de 22h, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Rua Presidente Tancredo Neves, no bairro Boa Vista, em Varginha, quando abordou o veículo motocicleta Yamaha YBR 125, placa de Jesuania/MG. O condutor, de 37 anos, e a passageira, de 18, foram submetidos a busca pessoal.

Com o homem os policiais encontraram, dentro do bolso da blusa, um recipiente plástico contendo 73 pedras de crack. Já no bolso da bermuda foi localizada uma carteira com U$2,00 e R$115,00, em cédulas. Com a autora nada de ilícito foi encontrado.

A PM se deslocou para Rua Margarida Lúcio, onde fica a residência da autora. O local é alvo de constantes denuncias anônimas de tráfico de drogas. Na casa, a proprietária, mãe da autora, franqueou a entrada dos policiais e após buscas, foram localizadas no quarto outras 15 pedras de crack, uma lâmina e vários saquinhos plásticos transparentes que seriam utilizados para embalar drogas.

Na sala da casa foi localizada uma bicicleta. A mãe da autora alegou que seu filho, menor de idade, chegou com a bicicleta e afirmou desconhecer a procedência do veículo. Os policiais constataram no sistema que a bicicleta é produto de furto que ocorreu em 16/11/2019. O menor não foi localizado.

O casal acabou detido e encaminhado à Delegacia. Os materiais recolhidos também foram apreendidos juntamente com a motocicleta.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: PM