Casais de namorados e noivos receberão benção na Matriz do Divino nesta quarta

O Dia dos Namorados, 12 de junho, será especial na Matriz do Divino Espírito Santo, em Varginha. Nas missas das 7h, 12h e 19h, os casais, noivos e namorados serão homenageados, recebendo uma bênção especial.

“No Dia dos Namorados, nada melhor do que receber uma benção para o seu relacionamento, este é o melhor presente!”, escreveu a paróquia em sua página no facebook, convidando os casais a estarem unidos em oração nesta quarta-feira.

O CSul entrou em contato com as nove paróquias de Varginha e somente a Matriz do Divino confirmou a benção aos casais de namorados durante a celebração.

Segundo a Igreja Católica, o namoro cristão deve ser um relacionamento de respeito e amizade, pensando na possibilidade de casamento. É o tempo para o casal se conhecer melhor e descobrir se quer passar a vida toda junta. O namoro cristão não é o mesmo que um casamento.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação