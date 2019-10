Casa pega fogo no bairro São Geraldo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma residência pegou fogo no último sábado (26), no bairro São Geraldo, em Varginha. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, pelo menos seis cômodos do imóvel foram atingidos pelas chamas. A estrutura e a casa têm risco de desabamento e foram condenadas pelos militares.

Um idoso, de 84 anos, morador do local, contou aos Bombeiros que havia acendido uma vela por conta da falta de energia elétrica no bairro e acabou se descuidando. Ele foi socorrido com intoxicação por ter inalado fumaça. O idoso foi levado consciente para o Hospital Bom Pastor.

Fotos: Corpo de Bombeiros