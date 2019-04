No início da noite da última terça feira (9), uma casa foi arrombada e ficou toda revirada no bairro Novo Tempo, em Varginha.

A vítima, Rafaela, de 24 anos, disse em entrevista ao ‘Minas Acontece’ que no momento que o marido chegou e fez barulho no portão o ladrão que ainda não foi identificado, fugiu do local pulando o muro.

Apesar de nada ter sido furtado o que ficou para trás foi muita bagunça, já que toda a casa ficou revirada e até o cofrinho de moedas do filho da vítima foi arrombado; más estava vazio.

Há suspeitas que durante a fuga o ladrão tenha se machucado porque ficou uma marca de sangue na parede. A PM foi chamada para registrar o boletim de ocorrência; porém até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.

O marido da vítima fez um vídeo bastante revoltado com a situação, que está repercutindo nas redes sociais.

Confira o vídeo:

Casa é arrombada no bairro Novo Tempo em #Varginha. Publicado por Minas Acontece em Quarta-feira, 10 de abril de 2019

Fonte: Minas Acontece / Fotos e vídeo: Reprodução redes sociais